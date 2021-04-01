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Алтайский край

Горняк22: В Барнауле задержали двух закладчиков наркотиков

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

В Алтайском крае взяли под стражу двух распространителей наркотических средств. Они реализовывали запрещенные препараты с помощью закладок на территории краевого центра.

Сначала был задержан барнаулец, который ездил по городу на личном автомобиле и распространял закладки. В ходе личного досмотра у него изъяли почти три грамма синтетического наркотика.

Позже полицейские задержали его 35-летнюю сообщницу, которая также делала многочисленные закладки. Женщина с декабря прошлого года являлась оптовым курьером одного из интернет-магазинов. Она делила крупные партии на мелкие и сбывала посредством закладок.

В результате досмотра у нее также обнаружили наркотическое вещество синтетического происхождения. А в квартире нашли и изъяли 10 свертков с наркотиком весом более 500 грамм. Это является особо крупным размером.

За подобные преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сегодня закладчики заключены под стражу, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Алтайская правда

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