Горняк22: На Алтае раньше времени начались процессы вскрытия рек

В соседней Республике Алтай процессы вскрытия рек начались на 5-10 дней раньше среднемноголетних сроков. Об этом сообщил начальник Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Декенов на заседании комиссии по ЧС 30 марта.

По его словам, на большинстве рек появились промоины, полыньи, ледяной покров неоднородный. Устойчивый ледостав мало где сохраняется. К 10 апреля процессы вскрытия должны завершиться на всех реках, сообщает официальный сайт Республики.

В первой декаде апреля в Горном Алтае проведут разведку с вертолета Ми-8. О паводковой обстановке также будут докладывать старосты населенных пунктов. Подготовлены 94 пункта временного размещения на 17 тыс. человек.

В Алтайском крае вскрытие рек пока не наблюдается, промоин и закраин мало. Об этом нам сообщила 30 марта начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт. Лишь в начале следующего месяца можно будет спрогнозировать, когда начнется ледоход на Оби. Среднемноголетняя дата этого события – 16 апреля. В этом году в районе Барнаула лёд толще, чем обычно, на 7 см.

Стоит отметить, что структура льда всё же сильно изменилась на реках края. Он стал рыхлым, более тонким, местами на него выходит вода. Поэтому все ледовые переправы в регионе закрыты – об этом 30 марта сообщили в ГУ МЧС по краю.

Алтайская правда