Горняк22: В Барнауле ведется проверка после невольной вакцинации от ковида

Медицинская организация ведет проверку после сообщения жительницы Барнаула о том, что ее мужу поставили прививку от коронавируса вместо вакцины от гепатита. Об этом «Алтайской правде» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«При подтверждении фактов к работнику, допустившему ошибку, будет применено дисциплинарное взыскание», — рассказали в министерстве.

Ранее горожанка в соцсетях пожаловалась на путаницу с прививками в ГБ №12. По ее словам, мужу нужно было вакцинироваться от гепатита и дифтерии. При этом COVID-19 мужчина уже болел. Как утверждает женщина, он сообщил об этом врачам.

Тем не менее поставили прививку от ковида. Это мужчина обнаружил лишь дома, когда смотрел записи в прививочном сертификате.

«Обнаружили, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке «Спутник V». В свое оправдание в поликлинике сказали, что ошибка имеет место быть», — написала она.

Фото из паблика «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда