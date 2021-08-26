Горняк22: Умер 80-летний барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс

Чарли Уоттс Фото: instagram.com/charliewattsofficial

The Rolling Stones – одна из самых успешных рок-групп. Музыкантов включили в Зал славы рок-н-ролла, также они заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей

24 августа умер барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом сообщили на официальной странице группы в Twitter.

«С огромной печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса», – написали в сообщении.

Музыканту было 80 лет. Он скончался в окружении своей семьи в одной из больниц Лондона. Ранее барабанщик заявил, что «впервые в жизни потерял чувство ритма» и пропустит осенний тур группы по США из-за операции на сердце.

Группа The Rolling Stones считалась в свое время главным конкурентом The Beatles. За свою карьеру музыканты выпустили около 50 альбомов, которые распродали тиражом свыше 250 млн копий. В 2022 году коллектив отметит 60-летие со дня основания.

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