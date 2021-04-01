Горняк22: Вынесен приговор барнаульцу, который систематически избивал 6-летнюю девочку

Вынесен приговор 24-летнему жителю Барнаула. За систематическое избиение 6-летнего ребенка суд приговорил его к 3 годам 6 месяцев лишения свободы.

Мужчина проживал с молодой женщиной, у которой было двое несовершеннолетних детей. Отчим невзлюбил свою шестилетнюю падчерицу. С февраля 2020 года он практически ежедневно избивал ребенка. Когда не было матери дома, он заставлял девочку стоять посреди комнаты, не двигаясь, избивал, оскорблял грубой нецензурной бранью. При этом он запугивал ее и брата, чтобы они ничего не рассказывали матери, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В июле прошлого года барнаулец избил ребенка в очередной раз, сломав ей нос. Сожительнице сказал, что девочка упала на улице. Лишь после того, как женщина наконец-то выгнала сожителя из дома, дети ей все рассказали.

Осужденный вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

Барнаул

Алтайская правда