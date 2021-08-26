Горняк22: Медицинский кабинет открыли на ярмарке ВДНХ в Барнауле
Медицинское обследование Фото: zdravalt.ru
Специалист проверит работу сердца и уровень насыщения крови кислородом, определит индекс массы тела и сделает флюорографию
Жители Барнаула смогу пройти бесплатный медосмотр в здании одного из рынков города. Об этом сообщает Минздрав Алтайского края.
Площадку запустили на базе рынка «Эко-ярмарка» на улице Взлетная, 2к.
Как и когда проводят обследование
Обследование, которой проводит Краевой центр общественного здоровья, можно будет пройти до 27 августа включительно – с 9.00 до 15.00.
При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Предварительная запись не требуется, обследование занимает всего 40 минут.
Что входит в программу
В программу диагностики входят:
экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре;
измерение уровня насыщения крови кислородом (сатурация) с помощью пульсоксиметра;
измерение артериального давления;
измерение внутриглазного давления;
измерение мышечной силы (динамометрия);
измерение веса, роста, объёма талии, бёдер, определение индекса массы тела;
флюорография.
По результатам обследования врач-терапевт выдаст заключение.
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