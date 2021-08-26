Горняк22: В Кузбассе разыскивают пропавшую месяц назад 16-летнюю девушку

Полиция Фото: pixabay.com

Родственники рассказали, что ранее девочка уходила из дома, но через несколько дней возвращалась сама, либо её находили родители

В Кемерово продолжают разыскивать 16-летней девочки, которая пропала без вести в июле, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 15 июля подросток дождалась пока все уснут и ушла из дома, больше на связь школьница не выходила. Семья не стала сразу обращаться в полицию, ведь девочка уже пропадала ранее. Родители пытались найти дочь своими силами.

О пропаже школьницы заявили педагоги, которые перед началом учебного года посещали учеников и выяснили, что девочку давно никто не видел. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Ранее в Барнауле без вести пропала 19-летняя девушка в домашних тапках. Весной она уже уходила из дома.

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