Горняк22: Алтайский пловец с мировым рекордом выиграл золото Паралимпиады

Паралимпиада-2020 Фото: instagram.com/russianparalymp

Золотая медаль Романа Жданова стала второй золотой наградой для сборной России на Паралимпиаде в Токио. Первую завоевала пловчиха Валерия Шабалина

Бийский пловец Роман Жданов завоевал золото на заплыве 50 м брасом и стал чемпионом Паралимпиады в Токио, сообщает «Интерфакс».

Спортсмен также обновил мировой рекорд. Его время – 46,49 секунды. Предыдущее высшее достижение было у итальянца Эфрема Морелли (47,49).

Второе место занял испанский пловец Мигель Луке. Он отстал от россиянина на 2,59 секунды. На третьем месте оказался японец Такаюки Сузуки (+2,83). Другой представитель сборной России стал пятым (+4,14).

Паралимпийские игры – 2020 в Токио начались 24 августа. От российской команды на соревнования заявили 242 спортсмена. Они выступят в 19 видах спорта. Турнир завершится 5 сентября.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайские спортсмены вступают в борьбу за медали на Паралимпиаде в Токио. На играх выступают два легкоатлета и четверо пловцов из Алтайского края.

ТОЛК