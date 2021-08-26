Горняк22: Гуляющее по полю мини-«торнадо» сняли на видео в Алтайском крае
Природа Фото: pixabay.com
Увлекаемый потоками воздуха столб земли поднялся на высоту нескольких метров и двигался по полю в течение нескольких минут
В Алтайском крае на видео попал песчаный вихрь, гуляющий по сельскохозяйственному полю. Кадры публикует сообщество «Инцидент Барнаул».
Сообщается, что съемку сделали 24 августа в Троицком районе.
В отличие от торнадо, которое образуется в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком, вихрь возникает из-за неустойчивости и турбулентности, создаваемой нагревом и градиентами потока.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в Алтайском крае в конце августа неожиданно зацвели яблони.