Горняк22: В Тюмени задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве школьницы

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У следствия есть все основания полагать, что именно задержанный причастен к жестокому убийству девятилетней школьницы

В Тюмени сотрудники Главного следственного управления следкома России нашли и задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве школьницы, чье тело нашли 19 августа у водоема. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Как подчеркнули в ведомстве, у следствия есть достаточные основания полагать, что именно задержанный мужчина причастен к убийству девочки.

«С ним проводятся следственные действия», – уточнили в СКР.

Ребенок пропал 30 июня. Через три дня после исчезновения девочке исполнилось девять лет. В течение полутора месяцев школьницу искали близкие, волонтёры и полиция. 19 августа в кустах у озера Оброчное нашли пакет с телом погибшей – это примерно в 2,5 км от её дома. Вероятнее всего, его подкинули, так как на этой местности ранее неоднократно велись поиски.

По решению Председателя СКР Александра Бастрыкина расследованием резонансного дела об убийстве малолетнего ребенка занялся центральный аппарат ведомства. Сейчас столичные следователи продолжают работу в Тюмени.

Также в ведомстве подчеркнули, что параллельно продолжается расследование безвестного исчезновения других восьми детей, которые пропали в Тюменской области, начиная с 1997 года.

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