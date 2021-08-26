Горняк22: Алтайский прокурор взял на контроль незаконные списания «путинских выплат»

Дети Фото: pixabay.com

Региональная прокуратура на днях анонсировала прием граждан, с чьих счетов были списаны социальные выплаты от президента страны. Однако «пожаловаться» по этому поводу пришли всего четыре человека

24 августа прокурор Алтайского края Антон Герман провел прием граждан по вопросам списания в счет долгов социальных выплат. В мероприятии, инициированном после публикации в «Толке», также приняли участие руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Лабутин и управляющий отделением Пенсионного фонда по Алтайскому краю Борис Трофимов.

Ушли в счет долга

За час, несмотря на то, что на личный прием было отведено время с 10 до 12, руководители трех федеральных ведомств ответили на вопросы девяти посетителей. Лишь четверо из них обратились по поводу списания с их счетов «путинских выплат», поступивших в августе этого года на подготовку детей к школе. Остальные заявители пожаловались на отказы в оформлении господдержки, инициированной в этом году президентом страны семьям с детьми.

Так, одна из посетительниц рассказала, что оформляла кредит еще в 2005 году. Платила регулярно, но после развода с мужем оказалась в долговой яме. Поступившие на банковский счет «путинские выплаты» моментально были списаны в погашение долга. Как вернуть эти деньги, женщина не знает.

13 августа, 15:06

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У Александра (имя изменено. – Прим. ред) выплату оформляла бывшая супруга, которая на данный момент отбывает наказание в колонии. 20 тыс. рублей, пришедшие на двоих школьников, также были списаны за долги по исполнительным производствам.

Ольга (имя изменено. – Прим. ред) не может вернуть так называемые ковидные выплаты, перечисленные государством еще в июле 2020 года в помощь семьям с детьми. Пока она не подавала заявку на господдержку школьников, так как боится, что и эти деньги спишут со счета.

Екатерина (имя изменено. – Прим. ред.) признает, что сама совершила ошибку, переведя со сберегательной книжки деньги на карту. Таким образом, они потеряли социальную «окраску» и были списаны банком в счет приставов, как и прочие поступления.

Каждый случай индивидуален

Прокурор Алтайского края Антон Герман взял на контроль каждое поступившее заявление. Он пообещал, что они будут рассмотрены в кратчайшие сроки, и в случае нарушения законодательства списанные средства вернутся на счета. Руководители службы судебных приставов и регионального отделения ПФР пообещали с каждым случаем разобраться индивидуально.

Как пояснил руководитель ФССП Дмитрий Лабутин, на социальные выплаты по закону не может быть обращено взыскание в счет погашения долга. Но инциденты бывают, в том числе по вине самих получателей, которые при оформлении указывают один банковский счет, а затем для удобства переводят средства на другой, в результате чего деньги «обезличиваются», как это было в случае одной из заявительницы.

«Кроме того, банки могут самостоятельно списывать поступления в счет долга, минуя службу судебных приставов. В данном случае вся ответственность ложится на кредитные организации», – пояснил «Толку» Лабутин.

Глава алтайского отделения ПФР Борис Трофимов уточнил, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно, все они индивидуальны. И если получатели сталкиваются с подобными проблемами, нужно обращаться за помощью в клиентские службы регионального ПФР или контактный центр по телефону 8 800 600 07 14 (звонок бесплатный), специалисты которых помогут разобраться в проблеме и подскажут выход из нее.

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