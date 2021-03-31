Горняк22: Любитель пьяной езды осужден на 250 часов обязательных работ

Троицкий районный суд приговорил 40-летнего жителя райцентра к 250 часам обязательных работ. А также запретил ему садиться за руль в ближайшие два года.

Как рассказала «Алтайской правде» гособвинитель прокуратуры края Юлия Богданова, мужчина уже был наказан в административном порядке за то, что управлял транспортом в пьяном виде, когда снова взялся за старое. Оказавшись в салоне автомобиля после того, как изрядно угостился горячительным напитком, он решил развлечься – покататься по селу. Правда, проехал не более ста метров по сельской улице, так как его остановили полицейские. Попросили предъявить документы, и сразу заметили, что водитель явно не в порядке…

Когда дело дошло до суда, мужчина полностью признал свою вину, попросил рассмотреть его дело в особом порядке, в чем ему не отказали. Возможно, труд на благо страны поможет горе-водителю понять, что в нетрезвом виде не стоит рулить.

Троицкий район

Алтайская правда