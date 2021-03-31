Горняк22: В Алтайском крае умер 2-летний малыш, которого мать оставила одного дома

Жительница Алтайского края ушла вместе с сожителем из дома, оставив двухлетнего ребенка одного. Вечером обнаружили бездыханное тело ребенка.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас расследование завершено. В ближайшее время жительница Смоленского района предстанет перед судом.

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СКР по краю Елена Коновалова, предварительной причиной смерти считают отравление окисью углерода. По данным следствия, этой случилось днем 11 января в селе Ануйское Смоленского района.

31-летняя женщина и ее сожитель ушли из дома, оставив ребенка одного. При этом достоверно знала, что в доме неисправно печное отопление. Вечером мать обнаружила тело мальчика без признаков жизни.

Смоленский район

Алтайская правда