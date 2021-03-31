Горняк22: Власти Барнаула готовятся к паводку из-за предстоящего потепления

Замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков сказал, что надо взять паводковую ситуацию в городе под особый контроль, так как грядет потепление. Такое поручение он дал 29 марта на совещании с руководителями органов администрации и местного самоуправления, городских служб.
Начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчев сказал, что с 1 апреля в Барнауле установятся положительные температуры, и снег начнет быстро таять.
По его словам, диспетчеры приняли уже 81 обращение от жителей по паводку. У кого-то под угрозой подтопления оказалась придомовая территория, кому-то нужно было откачать воду с проезжей части, прочистить водоотводные трубы, ливнеприемные колодцы. 75 обращений отработали, еще шесть – на контроле.
Анатолий Воронков поручил организовать дежурство и, если понадобится, откачку воды на проблемных участках. К ним относятся, в частности, пересечение Красноармейского проспекта и улицы Ползунова, улицы Молодежной и переулка Ядринцева, улицы Фурманова, в районе дома по Змеиногорскому тракту, 104.
В первый «чистый четверг» по всему городу пройдут работы по ворошению снега для ускорения его таяния.
В случае подтоплений жители могут звонить в единую дежурную диспетчерскую службу города 29-91-99, либо в диспетчерские службы районных администраций:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25.
Барнаул