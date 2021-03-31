Горняк22: У 91-летнего жителя Алтайского края попросили стакан воды и обокрали

Пенсионера 1929 года рождения в Алтайском крае обокрали, попросив стакан воды, передает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В дом пожилого человека пришли две незнакомые женщины и предложили за небольшие деньги помочь по хозяйству – почистить снег во дворе, прибраться в доме. Пенсионер согласился.

В доме одна из женщин принялась заправлять кровать, а другая попросила сходить за стаканом воды. После их ухода пенсионер обнаружил, что пропали 23 тысяч рублей, которые хранились в шкафу.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность: не открывайте двери незнакомым лицам и не соглашайтесь на сомнительные предложения.

Алтайская правда