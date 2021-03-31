Горняк22: В Барнауле арестован житель Казахстана, притворявшийся зоозащитником

Арестован гражданин Казахстана, выманивавший у жителей Алтайского края деньги якобы для заботы о животных. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, 33-летний обвиняемый создавал в соцсетях страницы приютов домашних животных. На них он размещал реквизиты, по которым можно было перечислить деньги, а сам писал с фейковых аккаунтов и просил помочь приюту. Обвиняемый ссылался то на многодневное отсутствие корма для животных, то на отсутствие отопления в сильные морозы или необходимостью срочно оплатить прибывшую машину с углем и дровами. Свои посты ранее судимый мужчина сопровождал фотографиями бездомных животных и приютов, взятыми из интернета.

Центральный районный суда Барнаула постановил заключить его под стражу. Жертвами обмана стало, как минимум 12 человек.

Барнаул

Алтайская правда