Горняк22: Скончался барнаулец, который упал с 16-го этажа

В Барнауле 28 марта молодой человек упал с 16-го этажа и, лёжа на земле, был ещё жив, продолжал разговаривать. Однако через некоторое время он скончался в больнице.

Эту историю рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». По их словам, парень выпал в 12:30 из дома по Павловскому тракту 305.

«Я оказывал ему помощь. Он сказал, что упал с 16 этажа. Его забрала скорая, дальше не знаю, что с ним произошло», – сообщил подписчик.

Позже, по непроверенной информации, молодой человек не выжил. Ему провели операцию, но спасти его уже не удалось. Парню было, предположительно, 19 лет. О том, что он ушел из жизни, написали сразу несколько человек. Как он упал и почему, остается неизвестным.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда