Горняк22: На Алтае 88-летняя пенсионерка перевела аферистам более 4 млн рублей

В Барнауле пенсионерка отдала мошенникам, которые представились полицейскими, более 4 млн рублей. Они убеждали её, что деньги надо положить на безопасный счет.

88-летней женщине позвонили неизвестные люди и представились сотрудниками полиции. Они сказали бабушке, что деньги надо сохранять в безопасном месте, чтобы их никто не украл. Женщина хранила дома крупную сумму и, похоже, проговорилась об этом аферистам, поддавшись на их уловки.

Доверчивая пенсионерка, по совету мошенников, пошла в ближайшее отделение банка. Несколько дней, через разные банкоматы, она переводила разные суммы денег – всего 4,26 млн рублей.

Через какое-то время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Барнаул

Алтайская правда