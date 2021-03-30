Горняк22: В Барнауле подтопило подъезд жилого дома

29 марта на территории Железнодорожного района Барнаула (пр-т Строителей, 6) талыми водами подтопило подъезд жилого дома. Коммунальщики уже устранили проблему.

После получения сообщения о затоплении на место происшествия приехал начальник управления коммунального хозяйства администрации района Максим Старожилов. Совместно с УК «Интер» были успешно организованы работы по отводу воды.

В минувшие выходные воду откачивали с проезжей части в районе домов №5 и 7 по проезду Фурманова. Для этого использовалось две единицы спецтехники.

Первый вице-мэр Барнаула Анатолий Воронков на совещании с руководителями органов администрации, местного самоуправления и городских служб поручил в преддверии потепления взять на особый контроль паводковую ситуацию в Барнауле.

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Алтайская правда