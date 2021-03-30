ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец сбил 12-летнего мальчика и уехал

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

Житель Барнаула не притормозил перед школьным пешеходным переходом и сбил 12-летнего ребенка и скрылся.

Мужчина работает водителем в государственном учреждении. Когда он допустил наезд на юного пешехода, тот сам встал и ушел, и водитель решил, что инцидент исчерпан.

Мальчик отделался легким испугом и синяками. Тем не менее, родители обратились в полицию. Водитель был задержан. О признал вину и сказал, что растерялся, поскольку впервые оказался в такой ситуации. Его лишили прав на год.

По закону, водитель, причастный к ДТП, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь и полицию.

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным отелом по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Тальменского района в причинении смерти по неосторожности своей 2-летней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Суэцком канале ждут прилива, чтобы сдвинуть застрявший контейнеровоз

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Ирландии всех туристов отправят на 10-дневный карантин в «ковидные отели»

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar