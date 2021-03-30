Горняк22: Барнаулец сбил 12-летнего мальчика и уехал

Житель Барнаула не притормозил перед школьным пешеходным переходом и сбил 12-летнего ребенка и скрылся.

Мужчина работает водителем в государственном учреждении. Когда он допустил наезд на юного пешехода, тот сам встал и ушел, и водитель решил, что инцидент исчерпан.

Мальчик отделался легким испугом и синяками. Тем не менее, родители обратились в полицию. Водитель был задержан. О признал вину и сказал, что растерялся, поскольку впервые оказался в такой ситуации. Его лишили прав на год.

По закону, водитель, причастный к ДТП, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь и полицию.

Барнаул | ДТП

Алтайская правда