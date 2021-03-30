Горняк22: Барнаульская пенсионерка отдала мошенникам 120 тысяч рублей

Полицейские ищут аферистов, похитивших у барнаульской пенсионерки 120 тысяч рублей.

По телефону женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил перевести деньги на указанный счет. После этого мошенники попытались уговорить сделать то же самое мужа потерпевшей. В этот момент та поняла, что пала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul писал, что суммарно за 2020 год только у жителей Барнаула подобным способом было похищено более 15 млн рублей. При этом, за первые два месяца текущего года эта цифра составила 14 млн рублей.

Сотрудники полиции напоминают: если вы не хотите лишиться сбережений, не доверяйте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону с целью решения финансовых вопросов!

«Цель аферистов — установить контакт и ввести в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекратите общение, а при возникновении подозрений лучше самостоятельно перезвоните на номер учреждения, сотрудниками которого представляются неизвестные абоненты», — предупреждает полиция.

МВД составило памятку с наиболее распространенными видами дистанционных мошенничеств и методами защиты от них. По данным полиции, аферисты могут представляться сотрудниками правоохранительных органов (полиции, прокуратуры, следственного комитета ), дежурных частей, сотрудниками банков и иных финансовых организаций, представителями брокерских контор, финансовых бирж, фондов, медицинских страховых компаний.

Зачастую мошенники применяют программы, позволяющие подменить номер и на экране телефона может высветиться настоящий номер банка, полиции или иной структуры. Как правило, звонящий сообщает, что на вашем счете замечены подозрительные операции. Для того, чтобы «обезопасить» ваши деньги, их предлагают перевести на другой счет или даже оформить кредит на ваше имя, чтобы «вычислить преступника».

МВД рекомендует положить трубку и позвонить в организацию, сотрудником которой представился звонивший. Здесь подтвердят, что никто не имеет права и не интересовался вкладами конкретных граждан.

Иногда вместо уверений в том, что ваш банковский счет оказался под угрозой, могут заявить, что вы выиграли крупную сумму, за которую нужно заплатить налог, имеете право на компенсацию за ранее приобретенные лекарства и БАДы, можете приумножить свой капитал в кратчайшие сроки, если доверите свои деньги некоему фонду или биржевому брокеру;

Также просьба занять денег может прийти от взломанного аккаунта вашего друга по соцсети. Бывает, что за счет грамотно построенной убедительной беседы, используя методы социальной инженерии, мошенники получают от жертвы необходимые данные (паспорт, СНИЛС, номера счетов и банковских карт) и оформляют на нее кредит. Деньги же сразу выводят на другие счета.

Сотрудники полиции Алтайского края обращают внимание:

Никогда сотрудники банков или сотрудники безопасности банков инициативно не звонят клиентам для того, чтобы выяснить их персональные данные и узнать номера счетов;

Ни в коем случае нельзя никому сообщать номера своих банковских карт в комбинации с CVC- кодом (это три цифры с обратной стороны карты);

В социальных сетях необходимо использовать более сложные, многоступенчатые пароли, чтобы страницу не взломали.

При продаже-покупке через Интернет нужно внимательно изучать страницу продавца;

Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать посторонним лицам сведения о своих счетах и банковских картах, а также не совершать никаких действий со своими картами и вкладами, о которых просят незнакомые лица по телефону; тем более не выполнять никаких действий в банкомате со своей банковской картой под диктовку неизвестного лица.

При возникновении любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться непосредственно в отделении банка, позвонить на горячую линию кредитной организации, уточнить сведения по телефону доверия полиции, обратиться в ближайшую дежурную часть или даже к сотруднику полиции, которого вы увидели на улице.

Будьте бдительны! Не отдавайте свои деньги мошенникам!

Барнаул

Алтайская правда