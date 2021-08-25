Горняк22: В Рубцовске перестал работать фонтан из-за поломки
Фонтан Фото: администрация Рубцовска
Власти обещают, что фонтан вновь начнет работать уже через несколько дней, и жители города смогут вновь наслаждаться его видом
В Рубцовске на площади имени 21-го Гвардейского стрелкового полка перестал работать фонтан, сообщает пресс-служба городской администрации.
Причиной тому стал перегоревший двигатель. Сейчас оборудование отправили на перемотку. После этого технику проверят и вновь установят на положенное место.
Предположительно, ремонт займет несколько дней.
Ранее бийчане возмутились, что в новых парках не работают фонтаны.