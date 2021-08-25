Горняк22: Врач рассказал, что делать, если контактировал с больным COVID-19

Коронавирус Фото: pixabay.com

Врач подчеркнул, что при появлении симптомов следует вызвать врача, которому, помимо прочего, нужно сообщить о контакте с носителем коронавирусной инфекции

Риск заразиться коронавирусом зависит от близости контакта с зараженным человеком. Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, сообщает радио Sputnik.

«В случае контакта с заболевшим необходимо внимательно следить за самочувствием. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально, с его контактами тоже могут связаться», – отметил он.

Специалист отметил, что сейчас наиболее распространен «дельта» штамм коронавируса, у которого короче инкубационный период. В случае заражения симптомы могут проявиться от 2,5 до 5 дней.

«Наблюдайте за своим состоянием: повышается ли температура, теряется ли обоняние или появляются ли желудочно-кишечные расстройства. Все это может быть характерно для «дельта» штамма коронавируса», – объяснил Водовозов.

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