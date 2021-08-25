Горняк22: «Барнаулкапстрой» обещает сдать блок-секцию в проблемном ЖК в сентябре

Барнаулкапстрой. ЖК Парковый Фото: Виталий Барабаш

«Сбербанк» до сих пор не открыл проектное финансирование ЖК «Парковый» на Горе в Барнауле. Строители пока ведут работы на свои средства и обещают сдать первую блок-секцию уже осенью

24 августа в мэрии Барнаула прошло очередное заседание рабочей группы по достройке ЖК «Парковый». На совещании под председательством замглавы города Андрея Федорова присутствовали представители дольщиков, которым сообщили о том, что блок-секция №3 будет сдана в конце сентября.

Руководитель компании-застройщика «Барнаулкапстрой» (БКС, она принадлежит администрации города) Сергей Шумов рассказал о ходе работ на строительстве этой первой из сдаваемых блок-секций и сообщил, что проектное финансирование банком до сих пор не открыто. Но строительство ведется на собственные средства компании и подрядчика – «Адалин-Строя».

Как было указано в «дорожной карте», сдача дома намечена на конец сентября. Потом, в период с 22 сентября по 26 октября (дата сдачи дома по договору), жильцам будут передавать ключи для проведения ремонта в квартирах.

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Кроме самой блок-секции работы ведутся и по строительству парковки, одна из стен которой станет опорной для благоустройства. Парковка будет сдана полностью позже. Пока по поручению Андрея Федорова застройщик должен предусмотреть временное место для размещения автомобилей жильцов.

Чтобы продолжить строительство оставшихся блок-секций ЖК «Парковый», нужно решение банка на открытие проектного финансирования. Об этом решении станет известно до конца этой недели.

Также на встрече Сергей Шумов прокомментировал информацию о том, что БКС опять хотели обанкротить. Как рассказал гендиректор застройщика, дело о банкротстве инициировали два заявителя. Один уже снял этот вопрос, с другим ведутся расчеты. Шумов заявил, что финансовое состояние компании в настоящее время стабильно и тема банкротства не звучит.

Напомним, что проблемы со сдачей «Паркового» начались в конце 2020 года, когда компания «СДЛ-Групп» подала иск в арбитраж, заявив о долге БКС в размере 5 млн рублей. Застройщик в ответ пошел к правоохранителям. Но вести переговоры с банком в таких условиях о докапитализации проекта было невозможно. Дольщики из-за приостановки работы начали протестовать. В администрации города создали рабочую группу. Дело о банкротстве БКС прекратили, так как долг был погашен.

Весь ЖК предполагается сдать в конце следующего года, но для этого нужно финансирование от банка.

ТОЛК