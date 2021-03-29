Горняк22: В Рубцовске пожарные спасли девять человек

27 марта рано утром в одном из многоквартирных домов Рубцовска произошло возгорание. Пожарные эвакуировали из задымленных квартир девять жильцов, в том числе трех детей.

Ранним субботним утром на пульт диспетчера пожарной охраны Рубцовска поступило сообщение о пожаре. К моменту прибытия огнеборцов, которые были на месте происшествия уже через 4 минуты, из окон квартиры на первом этаже валил дым. Также наблюдалось значительное задымление в подъезде.

Оперативно были сформированы два газодымозащитных звена, которые стали эвакуировать людей по лестничным маршам. Пожарные вывели девять жильцов дома, в том числе трех детей.

В течение нескольких минут было ликвидировано открытое горение.

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости Рубцовска

Алтайская правда