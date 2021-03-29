Горняк22: В Барнауле загорелась мебель в производственном помещении

Накануне в Барнауле произошел пожар в двухэтажном производственном здании по ул. Автотранспортной. Загорелась мебель в помещении на втором этаже.

На момент прибытия огнеборцев, сообщает паблик «Инцидент Барнаул», из окон второго этажа шел густой дым. Огонь грозился перекинуться на большую площадь. Для оценки обстановки и обнаружения очага возгорания задействовали два звена газодымозащитной службы.

В считанные минуты возгорание было ликвидировано. Оказалось, что загорелась мебель, и огонь прошелся по площади около 15 кв. метров.

В результате случившегося никто не пострадал.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

Барнаул

Алтайская правда