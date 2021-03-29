Горняк22: В Барнауле сожитель украл у подруги и ее дочери золотые украшения и сдал их в ломбард

В дежурную часть пункта полиции Барнаула поступило заявление от 49-летней горожанки. Она рассказала, что у нее пропали из дома золотые изделия, деньги и сотовый телефон.

Женщина рассказала, что из её квартиры похитили 15 тыс. рублей, золотые изделия и сотовый телефон. Общая сумма похищенного составила 30 тыс. рублей. Также у ее дочери были украдены подвеска, серьги, два кольца и три цепочки стоимостью в 50 тыс. рублей.

Выяснилось, что заявительница в этом году познакомилась и стала проживать с ранее судимым 43-летним мужчиной. Сотрудники полиции установили, что это он совершил кражу. Ювелирные изделия он сдал в ломбард, где они и были изъяты.

Мужчина дал признательные показания, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Барнаул

Алтайская правда