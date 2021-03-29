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Алтайский край

Горняк22: Житель Барнаула украл из морозильной камеры гигантского кальмара

Мар 29, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Барнаулец попал под суд за кражу рыбы и морепродуктов из морозильной камеры одного из городских заводов. Его приговорили к  2 годам 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

Мужчина зашел на территории одного из барнаульских завода. Там он, не долго думая, открыл незапертую морозильную камеру и похитил мешок с сазаном. Рыбу он продал знакомому таксисту, сообщает «Комсомольская Правда».

Такая «рыбалка» ему пришлась по вкусу, и через несколько дней он снова пришел на завод. Однако морозильная камера была закрыта, но вор сбил навесной замок. На этот раз он «выловил» коробку с филе гигантского кальмара, которую после продал за 800 рублей.

Барнаулец ранее уже был судим, поэтому его приговорили к лишению свободы на 2 года 6 месяцев в колонии строго режима.

Барнаул 

Алтайская правда

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