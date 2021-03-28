Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Заключен под стражу рецидивист из Барнаула. Он брал в аренду моющиеся пылесосы, а потом сдавал их в ломбард.

Мужчина на различных сайтах находил объявление о сдаче в аренду на территории города моющего пылесоса. После он связывался с владельцем, брал в аренду пылесос, платил за несколько дней, а после сдавал ее в ломбард. Аналогичным способом он совершил ряд хищений.

Договоры аренды мошенник заключал на свое имя, указывая достоверные анкетные и паспортные данные, поэтому выявить его не составила труда. Выяснилось, что барнаулец уже был ранее судим за аналогичные преступления. Он недавно освободился из мест лишения свободы и нигде не работал.

Часть похищенного имущества изъята, мошенник заключен под стражу, сообщает прокуратура Алтайского края. Следствие продолжается

Барнаул

Алтайская правда