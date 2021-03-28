Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении трех жителей Алтайского края. Они незаконно отстрелили самку лося. За это преступление они могут получить максимальное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В декабре прошлого года двое жителей Тальменского района и один барнаулец решили незаконно добыть мяса лося. Они пересекли по льду Обь и обнаружили в лесном массиве Павловского района самку лося. Один из подозреваемых выстрелил в животное из ружья и убил его на месте. После браконьеры разделали тушу, погрузили мясо в автомобиль и уехали. Таким образом, они причинили ущерб экологии края в 80 тыс. рублей.

В ходе расследования обвиняемые возместили всю сумму ущерба, сообщает прокуратура Алтайского края. Меру их ответственности определит суд.

Павловский район

Алтайская правда