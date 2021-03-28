Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Накануне в барнаульский отдел полиции поступило заявление от 28-летней местной жительницы, которую обманули мошенники. Путем обмана неизвестные похитили у нее 1 млн 135 тыс. рублей.

Девушке поступил звонок от якобы сотрудницы банка. Позвонившая сообщила, что со счете клиентки пытаются списать деньги. Чтобы защитить сбережения, необходимо снять их и перевести на безопасный счет. Жительница Барнаула поверила мошеннице, сняла со счета в банкомате 845 тыс. рублей и перечислила на указанный номер.

Мошенникам показалось этого мало. Они перезвонили через какое-то время и сообщили, что теперь на клиентку пытаются оформить кредит. Женщина в итоге сняла еще 290 тыс. рублей и перевела на тот же счет. После этого мошенники исчезли вместе в деньгами.

По данном факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда