ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Алтайская учительница забрала 2 млн подъемных денег и уволилась из школы

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

В 2020 году в Магаданской области  «подъемные» для земских учителей были довольно приличные – два миллиона рублей. На пять вакансий претендовали 164 человека. Одной из победительниц стала педагог из Республики Алтай.

Как пишет газета «Магаданские вести», алтайская учительница прибыла в небольшой поселок Мяунджа вместе с мужем, также педагогом, и двумя детьми. Но уже в декабре женщина, досрочно расторгнув трудовой договор, уволилась, и вся семья уехала назад на Алтай. Свое решение она объяснила внезапно возникшими семейными обстоятельствами.

По условиям программы «Земский учитель», участник получает все деньги в течение месяца. Но взамен он должен отработать пять лет. В случае досрочного расторжения договора все деньги необходимо вернуть. Но алтайская учительница возвращать денежные средства не торопилась.

По словам директор школы в Мяундаже, педагог сначала обещала  перечислить всю сумму через 2–3 месяца. Но потом сообщила, что вернуть деньги не сможет. Сегодня комитет по образованию готовит документы о принудительном взыскании денег через суд.

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Горняк22: Барнаулец брал в аренду пылесосы, а потом сдавал их в ломбард

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Под суд пойдут три жителя Алтайского края, которые незаконно застрелили самку лося

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перевела лже-банкирам свыше 1 млн рублей

Мар 28, 2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайская учительница забрала 2 млн подъемных денег и уволилась из школы

Мар 28, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar