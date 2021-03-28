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Алтайский край

Горняк22: Две жительницы Рубцовска обокрали 92-летнего пенсионера

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

Правоохранители Рубцовска разыскивают двух женщин, которые ограбили 92-летнего пенсионера. Воровки предложили помочь пожилому человек по хозяйству, но в результате украли его деньги.

Накануне к пожилому мужчине в дом пришли две незнакомки. Женщины предложили помощь пенсионеру: убрать снег и навести порядок в доме за небольшое вознаграждение. Мужчина согласился. Гостьи тут уже зашли в дом и стали изображать бурную деятельность. После того, как незнакомки ушли, пенсионер обнаружил, что у него пропали 23 тыс. рублей, которые он хранил в шкафу, сообщает портал «ВРубцовске».

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Полиция напоминает о бдительности и предупреждает, что нельзя открывать двери и впускать в дом незнакомых людей!

Новости Рубцовска 

Алтайская правда

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