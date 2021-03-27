ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Штормовой ветер серьезно «взялся» за Барнаул. К поломанным веткам и деревьям уже присоединились падающие куски крыши, которые повреждают припаркованные автомобили.

24 марта ураган сорвал крышу со здания на площади Победы. Упавшая кровля повредила три автомобиля. Кровельные металлические листы ветер унес с здания сортировочного центра, сообщает «Вечерний Барнаул». Пострадавших нет.

Сейчас администрация  Железнодорожного района работает на месте происшествия.

Полетели кровли и с домов. Как пишет участница сообщества «Инцидент Барнаул», во дворе дома №196 по улице Антона Петрова порывом ветра сорвало кусок кровли. Он упал на припаркованный возле многоэтажки автомобиль.

Фото: «Вечерний Барнаул»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сломанное дерево заблокировало движение трамваев в Барнауле

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Провал грунта устраняли 26 марта в Барнауле

Мар 27, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Кому положено по 39 900 рублей с 1 апреля — Пенсионеры России

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Унесенные ветром. В Барнауле летают крыши, повреждая автомобили

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar