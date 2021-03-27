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Алтайский край

Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Барнаульская мэрия призвала горожан к бдительности. Мошенник звонит людям, представляясь заместителем главы администрации и рассказывает о проведении танцевального конкурса.

Как сообщили городские власти, неизвестный аферист под видом по телефону приглашает человека на встречу руководителей танцевальных организаций. Через некоторое время он звонит снова и просит перечислить на его карту деньги, обещая вернуть при встрече наличными. Таких случаев было уже два.

В администрации подчеркивают, что никто из её представителей не звонит людям с подобными просьбами.

«В случае поступления таких звонков, просим жителей города незамедлительно обращаться в полицию», – говорится в сообщении.

Барнаул 

Алтайская правда

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