Горняк22: Жителям Барнаула звонят «танцевальные» мошенники

Барнаульская мэрия призвала горожан к бдительности. Мошенник звонит людям, представляясь заместителем главы администрации и рассказывает о проведении танцевального конкурса.

Как сообщили городские власти, неизвестный аферист под видом по телефону приглашает человека на встречу руководителей танцевальных организаций. Через некоторое время он звонит снова и просит перечислить на его карту деньги, обещая вернуть при встрече наличными. Таких случаев было уже два.

В администрации подчеркивают, что никто из её представителей не звонит людям с подобными просьбами.

«В случае поступления таких звонков, просим жителей города незамедлительно обращаться в полицию», – говорится в сообщении.

Барнаул

Алтайская правда