Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

40-летний житель Свердловской области устроил дебош в аэропорту Барнаула. Авиакомпания отказала ему в перелете.

По сообщению Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения матерился возле стойки регистрации и провоцировал конфликт с сотрудниками аэропорта. На просьбы прекратить буянить он не реагировал. Дебошир был задержан транспортной полицией.

Суд признал его виновным в появлении в общественных местах в состоянии опьянения и назначил ему сутки ареста, а также штраф.

Фото: airaltay.ru

Барнаул

Алтайская правда