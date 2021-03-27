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Алтайский край

Горняк22: Пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

40-летний житель Свердловской области устроил дебош в аэропорту Барнаула. Авиакомпания отказала ему в перелете.

По сообщению Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения матерился возле стойки регистрации и провоцировал конфликт с сотрудниками аэропорта. На просьбы прекратить буянить он не реагировал. Дебошир был задержан транспортной полицией.

Суд признал его виновным в появлении в общественных местах в состоянии опьянения и назначил ему сутки ареста, а также штраф.

Фото: airaltay.ru

Барнаул 

Алтайская правда

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