Горняк22: Барнаульская пара обвинила дедушку в растлении внучки

46-летний житель Барнаула и его бывшая супруга получили условные сроки за ложный донос.

По информации ререгионального Следкома, в 2018 году барнаулец предложил бывшей жене написать на ее отчима заявление. Якобы тот совершил преступление против половой неприкосновенности их малолетней дочери. Та согласилась и убедила дочь подтвердить ложные показания. В отношении 62-летнего пенсионера было возбуждено уголовное дело.

Мотивом совершения преступления названа личная неприязнь из-за имущественных вопросов.

Согласно УК РФ, максимальное наказание за ложный донос, да еще и сопряженное с фабрикацией доказательств, составляет до шести лет лишения свободы. Однако, суд ограничился назначением обоим условных сроков: женщине – 4 года, подстрекателю – на месяц меньше.

Побывал ли оговоренный в тюрьме и что с ним стало сейчас, не сообщается.

Барнаул

Алтайская правда