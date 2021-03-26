Горняк22: В Барнауле осудили за взятку бывшую завскладом продуктов детсада

На пять лет условно осуждена бывшая заведующая складом продуктов детского сада в Барнауле. Она признана виновной в получении взятки.

Как рассказала помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Елена Коновалова, это произошло в период с октября 2017 по июнь 2019 года. Завскладом получила взятку от представителя одной из фирм в размере 178 тысяч рублей.

Такое вознаграждение полагалось, чтобы именно это общество стало основным поставщиков товаров для нужд детского сада. Взятка частями перечислялись на банковский счет женщины.

Барнаул

Алтайская правда