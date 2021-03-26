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Алтайский край

Горняк22: Житель Алтая задержан за дистанционные аферы со сдачей жилья

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

В Алтайском крае молодой человек мошенничал со сдачей жилья, что называется, не выходя их дома. Он получал деньги за «бронь» чужого дома.  

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в конце 2020 года 27-летний парень из Алтайского района опубликовал на двух интернет-сайтах объявления о том, что в Барнауле сдается в аренду коттедж. Когда звонили желающие, он предлагал внести предоплату от 3 до 4 тыс. рублей. Люди верили и переводили деньги, чтобы забронировать жилье. Но когда они приходили по указанному адресу, выяснялось, что собственник не собирается ничего сдавать. После этого потерпевшие обращались в полицию.

Через некоторое время подозреваемого нашли и задержали. У него изъяли сотовые телефоны и незарегистрированные сим-карты. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчина может получить до двух лет лишения свободы.

Всего, по предварительным данным, он похитил 20 тыс. рублей. Пока с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Использовано иллюстративное фото

Алтайский район 

Алтайская правда

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ГОРНЯК22

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