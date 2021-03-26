Горняк22: Девушка на Алтае избила до смерти мужчину ножом, лопатой и руками

Молодая жительница Бийского района сильно избила мужчину, и тот скончался. Ей предъявлено обвинение.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, днем в январе 2021 года 63-летний мужчина встретил на улице 23-летнюю девушку – бывшую жительницу села. Он пригласил ее в гости, где накрыл стол с алкоголем. Выпивая, односельчане начали ругаться. Из-за чего разгорелся конфликт, в комитете не уточняют, но девушка начала наносить мужчине удары – сначала ножом, затем лопатой и, в конце концов, руками. Тот скончался на месте.

Позже девушка частично признала вину. Ранее у неё уже были судимости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности, направлено в суд.

Бийский район

Алтайская правда