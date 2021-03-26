ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Бийчанка хотела обменять в банке фальшивые $100

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

Сотрудники банка в Алтайском крае рассказали полиции, что женщина пыталась обменять у них подозрительные 100 долларов.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в Бийске. Купюру принесла в финансовую организацию 31-летняя горожанка. На место выехали полицейские, которые изъяли банкноту и отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что деньги фальшивые.

По предварительным данным, девушка получила купюру на отдыхе за границей. Валюта с такой серией и номером в крае не встречалась. Возбуждено уголовное дело о подделке денег.  

Новости Бийска 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Барнауле осудили за взятку бывшую завскладом продуктов детсада

Мар 26, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Алтая задержан за дистанционные аферы со сдачей жилья

Мар 26, 2021
Алтайский край

Горняк22: Девушка на Алтае избила до смерти мужчину ножом, лопатой и руками

Мар 26, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Горняк22: В Барнауле осудили за взятку бывшую завскладом продуктов детсада

Мар 26, 2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Алтая задержан за дистанционные аферы со сдачей жилья

Мар 26, 2021
Алтайский край

Горняк22: Девушка на Алтае избила до смерти мужчину ножом, лопатой и руками

Мар 26, 2021
Алтайский край

Горняк22: Бийчанка хотела обменять в банке фальшивые $100

Мар 26, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar