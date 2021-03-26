Горняк22: Бийчанка хотела обменять в банке фальшивые $100

Сотрудники банка в Алтайском крае рассказали полиции, что женщина пыталась обменять у них подозрительные 100 долларов.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в Бийске. Купюру принесла в финансовую организацию 31-летняя горожанка. На место выехали полицейские, которые изъяли банкноту и отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что деньги фальшивые.

По предварительным данным, девушка получила купюру на отдыхе за границей. Валюта с такой серией и номером в крае не встречалась. Возбуждено уголовное дело о подделке денег.

Новости Бийска

Алтайская правда