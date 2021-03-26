Горняк22: Выпускник барнаульского летного училища разбился под Калугой

Выпускник барнаульского летного училища (БВВАУЛ) полковник Вадим Белослюдцев и еще двое военных летчиков погибли на аэродроме под Калугой.

«Вести Алтай» передают, что в ходе подготовке к тренировочному полету сработала система катапультирования. Летчиков выбросило на большую высоту, однако для полного раскрытия парашютов ее не хватило. Военные погибли от падения на бетон.

В Министерстве обороны РФ информацию подтвердили.

Вадим Белослюдцев командовал 52-м тяжелобомбардировочным полком, входил в экипаж дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

Алтайская правда