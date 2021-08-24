Горняк22: Барнаулец выиграл почти 2,5 млн рублей в лотерею

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Участник из Алтайского края угадал числа 5, 33, 14, 12, 29 в первом поле билета и не отгадал число 4 во втором, благодаря этому он в одночасье стал миллионером

Житель Барнаула купил билет лотереи «Столото» и выиграл более 2,4 млн рублей, сообщает пресс-служба лотереи.

22 августа состоялся очередной тираж лотереи «Спортлото «5 из 36». По правилам, приз получает тот, кто угадает все пять чисел в первом поле билета и ни одного числа во втором. Житель Алтая выполнил это условие и стал миллионером.

Пока он не обратился за своим выигрышем. Известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что житель Барнаула пропал после выигрыша 9,5 млн в лотерею.

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