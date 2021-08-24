Горняк22: Более 14 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды на сутки

Вода Фото: pixabay.com

Сотрудники Сибирской генерирующей компании в это время будут устранять повреждения теплосети и трубопровода в Барнауле

24 августа в Барнауле в течение суток не будет горячей воды в домах 14,1 тыс. горожан, сообщает пресс-служба СГК. Это связано с устранением повреждений на теплосетях.

Так, ресурс отключат с 9.00 24 августа до 9.00 25 августа в 35 многоэтажках, детском саду и четырех школах Индустриального района.

Кроме того, с 10.00 24 августа до полуночи без воды останутся десять многоквартирных домов и детский сад в Железнодорожном районе.

Адреса, где не будет в это время воды, отмечены на карте:

БарнаулКарта Барнаула с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты

Ранее сообщалось, что ТЭЦ-2 проверят после жалоб барнаульцев на затянувшееся отключение горячей воды.

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