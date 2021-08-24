Горняк22: В сервис 2gis внесли 90 точек вакцинации от ковида в Алтайском крае
Кабинет вакцинации от COVID-19 Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
В июле пункты вакцинации на картах 2gis искали в три раза чаще, чем в июне. В первой половине августа активность пользователей в поиске таких точек уже выше июньской
В системе 2gis появились данные о 90 точках, где можно поставить прививку от коронавируса в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона. В их числе 86 стационарных пунктов и четыре мобильных.
Так, сервис показывает пункты, расположенные в поликлиниках, торговых центрах, многофункциональных центрах обслуживания населения (МФЦ), администрациях, школах, библиотеках, а также на крупных предприятиях. Чтобы найти эти пункты, нужно набрать в системе слово «вакцина» и выбрать предложенную подсказку «вакцинация от COVID-19».
Карта составлена благодаря сотрудничеству с ЦУР и региональным минздравом.
Ранее сообщалось, что поликлиника Барнаула отменила предварительную запись на вакцинацию от COVID.