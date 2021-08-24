Горняк22: На месте фабрики рядом с «Колизеем» в Барнауле построят жилой комплекс

Новостройки Фото: Анна Меньшикова

Напротив бывшего шоу-центра «Колизей» в Барнауле построят многоквартирный жилой комплекс. Землю со старой фабрикой недавно выкупила ГК «Союз» Владимира Отмашкина

В Барнауле рядом с бывшим шоу-центром «Колизей» появится точечный жилой комплекс. Его разместят на месте старой трикотажной фабрики на ул. Пролетарской, 113. Эту землю не так давно выкупила компания «Главалтайстрой», связанная с ГК «Союз», которой владеет Владимир Отмашкин.

Что за комплекс?

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Информацию «Толку» подтвердили в самой компании. Известно, что здесь будет жилой дом, состоящий из одного или нескольких корпусов с досуговыми зонами. Но пока девелопер не разрабатывал даже эскизный проект, не обсуждал идеи. Сроки работ тоже определены – для начала предстоит расчистить площадку, размежевать участок и разработать план застройки.

Не исключено, что это будет элитная высотка, учитывая месторасположение в самом центре города, доступность социальной и транспортной инфраструктуры и статусные объекты по соседству.

«Высотность тоже пока под вопросом. Это могут быть и «небоскребы», а может, и восьмиэтажные многоквартирные дома. Все будет зависеть от того, что нам здесь разрешат построить. Пока этот участок у нас приготовлен на перспективу», – рассказала заместитель гендиректора компании «Союз» Елена Греб.

Кстати, в непосредственной близости к трикотажной фабрике отсутствуют объекты исторического наследия, даже 113-летнее здание проходной не числится в этом реестре. По правилам застройки, участок относится к функциональной зоне СОД-2, которая допускает возведение не только жилых домов до 25 этажей, но и коммерческих, административных построек практически любых направлений.

Что за участок?

ул. Пролетарская, 113 в Барнауле Фото: Яндекс.Карты

По данным открытых сервисов, фабрика «Трикотажница» прекратила свою деятельность и находится в стадии ликвидации с 21 мая текущего года. Еще прошлым летом стало известно о намерении собственников продать комплекс вместе с землей. Стартовая цена составляла 88 млн рублей, но за какую стоимость лот достался застройщику – коммерческая тайна.

Как следует из ЕГРН, объект по этому адресу включает в себя два участка общей площадью более 60 соток и несколько построек. Это одноэтажные котельная, склад (цех), мастерская и четырехуровневое кирпичное здание администрации фабрики. Также здесь имеется двухэтажный деревянный дом, возведенный в 1908 году, который используется как проходная.

В последние годы помещения фабрики сдавались в аренду. По данным 2ГИС, на момент продажи по указанному адресу числилось 28 фирм. По соседству располагается компания «Митра», которая запроектировала на ул. Пролетарской, 115 семиэтажный IT-Парк и ищет соинвесторов.

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Чем известна компания «Союз»?

Интересно, что у застройщика еще нет опыта возведения жилых комплексов в центре города. Свою первую площадку в этой локации он только начинает осваивать. Она находится неподалеку – на ул. Партизанской, 175. Ранее «Толк» сообщал, что здесь запроектировали две свечки в 18 и 25 уровней с пентхаусами по 230 кв. м и садом с зелеными комнатами.

Однако градосовет не одобрил концепцию, так как второй дом превышал максимально допустимую высоту (83 вместо 75 метров). В мэрии не разрешали отклониться от норматива, и девелоперу пришлось сократить этажность. Затем от него потребовали разработать план застройки целого квартала вокруг своего точечного ЖК с детсадом и школой. И только после этого дали добро на строительство.

До этого фирма «Союз» массово и комплексно возводила дома стандарт-класса из железобетонных изделий собственного производства. С недавнего времени компания начала применять кирпич и разрабатывать проекты бизнес-класса.

ТОЛК