Горняк22: Житель Алтайского края чуть не убил 13-летнего сына

В Алейске задержали 57-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство собственного сына.

По данным регионального Cледкома, вечером 20 марта пьяный отец поссорился дома с 13-летним сыном. Причина, как утверждается, была незначительная, однако, нетрезвому мужчине её хватило для того, чтобы взять кухонный нож и нанести мальчику удар в район лопатки.

Отца остановила сестра юного пострадавшего. Ребенку вызвали скорую.

Мужчина на данный момент заключен под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства.

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Алтайская правда