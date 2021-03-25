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Алтайский край

Горняк22: Житель Алтайского края чуть не убил 13-летнего сына

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

В Алейске задержали 57-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство собственного сына.

По данным регионального Cледкома, вечером 20 марта пьяный отец поссорился дома с 13-летним сыном. Причина, как утверждается, была незначительная, однако, нетрезвому мужчине её хватило для того, чтобы взять кухонный нож и нанести мальчику удар в район лопатки.

Отца остановила сестра юного пострадавшего. Ребенку вызвали скорую.

Мужчина на данный момент заключен под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства.

Алейский район | Новости Алейска 

Алтайская правда

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