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Алтайский край

Горняк22: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае на 25 марта

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

ГУ МЧС по Алтайскому краю вновь рассылает смс с предупреждением о непогоде – теперь на 25 марта. Между тем, в регионе штормит весь день 24-го.

В сообщении говорится, что в ночь на четверг по востоку пройдёт мокрый снег. По краю местами будут бушевать метели. Днем мокрый снег сменится дождем.

По-прежнему на дорогах будет сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, ночью его со скоростью 8-13 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.

Напомним, 24 марта порывы ветра местами достигают 32 м/с, идет мокрый снег с дождем. В Барнауле падают деревья, улетают слабо закрепленные конструкции.

Прогноз погоды 

Алтайская правда

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