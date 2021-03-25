Горняк22: Опрокинутая фура перекрывала Чуйский тракт на Алтае

В Алтайском крае 24 марта фура опрокинулась на Чуйском тракте, полностью перекрыв собой путь. Это произошло в 13:50, по данным на 15:37 грузовик уже убрали, путь свободен.

Как сообщили нам в ГИБДД, авария случилась на 310 км трассы Р-256, это территория Зонального района. По предварительным данным, на грузовике Mercedes с прицепом ехал водитель 1977 года рождения из села Троицкое в сторону Бийска. Мужчина не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением, и фура упала набок поперек дороги. В происшествии никто не пострадал.

Тем временем в Упрдор «Алтай» сообщают о закрытии для грузового и пассажирского транспорта отрезка Чуйского тракта – с 213 по 345 км. Перекрыты и другие трассы.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. На дороге скорость ветра 20-25 м/с, порывы до 40 м/с. Идет мокрый снег и дождь.

Фото: Barnaul22

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ДТП

Алтайская правда