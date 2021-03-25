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Алтайский край

Горняк22: Алтайский браконьер убил беременную самку кабана

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

В Алтайском крае задержали браконьера, убившего беременную самку кабана. Для степной зоны это животное считается редким.

Как рассказали в региональном управлении МВД, в Алейский отдел полиции обратился сотрудник Минприроды. Он проверял охотничьи угодья у села Костин Лог и нашел след от снегохода с пятнами крови. Вскоре выяснилось, что убита самка кабана, у которой должны были появиться детёныши.

Полицейские нашли подозреваемого – это мужчина 1981 года рождения. У него нет лицензии на добычу диких животных. Охота на беременных самок вовсе запрещена.  

Ущерб государству оценен в 100 тыс. рублей. Дома у браконьера изъяли три гильзы, оружие, пластиковые сани. Интересно, что забрали также для экспертизы окурок сигареты, некое вещество бурого цвета и шерсть.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Он уже не раз привлекался к ответственности за незаконную охоту.

Алейский район 

Алтайская правда

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